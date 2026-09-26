Українські тенісистки вперше дійшли до фіналу Кубку Біллі Джин Кінга

Україна вперше у своїй історії вийшла у фінал Кубка Біллі Джин Кінга (BJK Cup) – найбільших щорічних міжнародних командних змагань в жіночому тенісі завдяки перемозі над Італією у суботу у півфіналі.

"Перемоги у двох сетах Ангеліни Калініної та Еліни Світоліної дозволили їм вибити з турніру чинних чемпіонок світу!" – зазначається у Facebook BJK Cup.

Калініна обіграла Туру Грант 6:3, 6:4, здобувши у цих командних змаганнях три перемоги поспіль, а Світоліна перемогла Жасмін Паоліні 6:2, 6:2, взявши реванш за програш на цьлому турнірі торік.

У фіналі BJK Cup 2026 збірна України у неділю, 27 вересня, зіграє зі збірною Чехії.

Минулого року Україна вперше дійшла до півфіналу цих змагань, де програла Італії 1:2.