Новим президентом ФІДЕ обраний підсанкційний Турлов

Президент Казахстанської шахової федерації, засновник та гендиректор Freedom Holding Corp. з капіталізацією $11 млрд Тимур Турлов, проти якого Україна з жовтня 2022 року застосувала персональні санкції, обраний президентом Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) у суботу в Самарканді (Узбекистан).

Згідно із повідомленням ФІДУ на її сайті, Турлов переміг у другому турі зі 110 голосами, тоді як його конкурент Вадим Розенштейн з Німеччини, нещодавно внесений у базу сайту "Миротворець" за роботу його WR Group у Росії, отримав 85.

Напередодні виборів Федерація шахів України (ФШУ) заявила, що виступає проти кандидатури Турлова, який у віці 38 років став другим наймолодшим президентом ФІДЕ за всю історію організації.

Всього, за даними ФІДУ, у виборах взяли участь делегати від 196 національних шахових федерацій. За посаду змагалися три кандидати: у першому турі Турлов отримав 96 голосів, Розенштайн 76, а Ян-Генрік Бюттнер з Німеччини – 20.

Турлов змінив на цій посаді ексвіце-прем'єра РФ Аркадія Дворковича, який очолював світову шахову федерацію протягом двох термінів – з 2018 по 2026 рік. У червні цього року він оголосив про плани йти на третій термін у парі із Турловим як віце-президентом, але у липні Дворкович призупинив свої повноваження через введені проти нього санкції ЄС.

У релізі зазначається, що за три роки Freedom Holding Corp. виділила близько $30 млн на розвиток шахів у Казахстані та підтримала проведення понад 20 великих міжнародних турнірів під егідою FIDE, ставши одним із найбільших приватних спонсорів цієї гри у світі.

Турлов 21 вересня цього року у соцмереж X написав пост про Україну, як одну з провідних шахових держав світу, яка "повинна мати власний голос під час обговорення та ухвалення рішень, а також можливість безпосередньо порушувати питання, важливі для її шахової спільноти", та запросив радника Офісу президента України, як це вказано у нього на сторінці у соцмережі X, Михайла Подоляка погодитися на посаду віце-президента ФІДЕ.

Подоляк погодився, "щоб міжнародні федерації відійшли від інтриг і політики".

В той же час Федерація шахів України, яку очолює колишній радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, заявила про обурення діями Подоляка та попросила взяти на контроль дану ситуацію президента України Володимира Зеленського, голову його Офісу Кирила Буданова, прем'єр-міністра Сергія Корецького та міністра спорта Матвія Бідного.

"Для включення представника від країни до керівництва ФІДЕ, згідно зі статутом ФІДЕ, потрібно подання від національної федерації шахів країни, яку він представляє. Тому дії Тимура Турлова і Михайла Подоляка – виключно переписка двох фізичних осіб у соцмережах, і ці дії є незаконними та спробою рейдерського захоплення ФШУ", – йшлося у заяві на сайті української федерації.

Вона наголосила, що "Подоляк не має ніякого відношення до Федерації шахів України та шахового життя України, ніколи жодним чином не допомогав і не сприяв ФШУ, а також не мав ніякого відношення і до ФІДЕ…"

Санкції проти Турлова були введені у жовтні 2022 року разом із санкціями до ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" (Київ), яке було одним з найбільших учасників українського фондового ринку та пов'язане із заснованою Турловим Freedom Holding Corp. Ці санкції згодом також призвели до позбавлення ліцензії Українською біржі – однієї з трьох фондових бірж в Україні, найбільшим акціонером якої була Freedom Holding із часткою 24,265088%.