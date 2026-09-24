Федерація шахів України вважає рейдерством згоду Подоляка на віцепрезидента ФІДЕ на чолі із підсанкційним Турловим

Федерація шахів України (ФШУ) проти обрання президентом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Тимура Турлова, який з жовтня 2022 року перебуває під санкціями України, та обурена діями радника Офісу президента України, як це зазначено у нього на сторінці у соцмережі X, Михайла Подоляка погодитися на посаду віцепрезидента ФІДЕ ї у разі перемоги Турлова на виборах, які відбудуться цими вихідними у Самарканді (Узбекистан).

"Для включення представника від країни до керівництва ФІДЕ, згідно зі статутом ФІДЕ, потрібно подання від національної федерації шахів країни, яку він представляє. Тому дії Тимура Турлова і Михайла Подоляка – виключно переписка двох фізичних осіб у соцмережах, і ці дії є незаконними та спробою рейдерського захоплення ФШУ", – йдеться у заяві на сайті української федерації.

ФШУ, яку очолює колишній радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, зазначила, що не отримувала пропозиції від Турлова делегувати представника України до його команди, не уповноважувала Подоляка представляти національну федерацію.

"⁠Михайло Подоляк не має ніякого відношення до Федерації шахів України та шахового життя України, ніколи жодним чином не допомогав і не сприяв ФШУ, а також не мав ніякого відношення і до ФІДЕ… Просимо взяти на контроль дану ситуацію Президента України Володимира Зеленського, голову Офісу Президента України Кирила Буданова, прем'єр-міністра України Сергія Корецького та міністра спорта України Матвія Бідного", – наголошується у заяві.

ФШУ звернулася до обох персон, "які створили цей безпрецедентний випадок в історії шахів", опублікувати спростування даної ініціативи та більше не порушувати закон.

"А Михайлу Подоляку радимо в майбутньому враховувати національні інтереси України. У випадку ігнорування всіх законних дій ФШУ буде відстоювати свої права в суді", – сказано у заяві.

До липня ФІДЕ очолював росіянин Аркадій Дворкович, який в червні оголосив, що піде на третій термін на посаду президента федерації у парі із очільником Федерації шахів Казахстану Турловим, але у липні Дворкович призупинив свої повноваження через санкції ЄС, тож кандидатом став Турлов, який обрав головним віце-президентом відомого шахіста індійця Вішванатана Ананда, і саме цей дует, як вважається, наразі має найбільші шанси на виборах.

Окрім нього на цю посаду претендує нещодавно внесений у базу сайту "Миротворець" за роботу його WR Group у Росії німець Вадим Розенштайн у парі з проживаючим у Сінгапурі китайцем Гордоном Тангом, а також інвестор турнірів Freestyle Chess німець Ян Генрік Бюттнер з британцем Малкольмом Пейном.

Як повідомлялося, санкції проти Турлова були введені у жовтні 2022 року разом із санкціями до ТОВ "Фрідом Фінанс Україна" (Київ), яке було одним з найбільших учасників українського фондового ринку та пов'язане із заснованою Турловим Freedom Holding Corp. Ці санкції згодом також призвели до позбавлення ліцензії Українською біржі – однієї з трьох фондових бірж в Україні, найбільшим акціонером якої була Freedom Holding із часткою 24,265088%.