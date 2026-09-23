ЄС може обмежувати фінансування організацій, які сприяють поверненню РФ в міжнародний спорт – Бідний

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний вважає, що одним із способів запобігти поверненню росіян у міжнародний спорт є обмеженням європейського фінансування організацій, які цьому сприяють.

"Чи допускають російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань із їхньою символікою – питання, яке часто залежить від країни, що приймає це змагання. Тому ми продовжуємо працювати з урядами різних країн, щоб розширювати коаліцію тих, хто підтримує позицію України, засновану на принципах справедливості, міжнародного права та спільних цінностях", – написав Бідний в мережі Facebook за результатами онлайн-зустрічі з міністром у справах молоді, спорту та фізичної активності Фінляндії Мікою Поутала.

Зазначається, що сторони планували, як можуть посилити заходи з протидії поверненню та нормалізації присутності росіян у міжнародному спорті. "Зокрема адвокатувати це питання на рівні Європейського Союзу. Один із можливих підходів – працювати з обмеженням європейського фінансування організацій, які сприяють поверненню росії та білорусі до міжнародного спорту. Це питання захисту цінностей ЄС", – додав Бідний.

Окремо міністри обговорили питання відновлення спортивної інфраструктури.

"Фінляндія має досвід створення підземних спортивних об'єктів, які одночасно можуть бути залами для тренувань та укриттями. Домовились детальніше вивчити цей досвід і залучити Фінляндію до спільної роботи над такими проєктами в Україні", – написав Бідний.