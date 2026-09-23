Страхова компанія VUSO стала офіційним партнером Національної збірної України з футболу

Страхова компанія VUSO (ВУСО, Київ) та Українська асоціація футболу (УАФ) оголосили про старт співпраці та отримання страховиком статусу офіційного страхового партнера національної збірної України з футболу, повідомляється на сайті страховика.

Як зазначив голова правління VUSO Андрій Артюхов, в компанії завжди триває пошук проєктів, де є жива енергія, характер і прагнення перемагати. Співпраця з Українською асоціацією футболу – саме такий випадок.

Згідно з інформацією, співпраця передбачає комплексну присутність бренду VUSO під час домашніх та виїзних матчів національної команди, інтеграцію в цифрові канали УАФ, а також реалізацію спільних медійних проєктів.

"У футболі, як і в житті, важливо мати надійну підтримку та впевненість у тих, хто поруч. Саме тому ми раді вітати VUSO як офіційного страхового партнера Національної збірної України з футболу. Особливо цінним є те, що в умовах війни український бізнес продовжує підтримувати український спорт і нашу національну команду", – зазначив президент УФА Андрій Шевченко.

СК "ВУСО" засновано у 2001 році. Національний банк України 23 квітня 2024 року переоформив компанії ліцензії на здійснення страхової діяльності (33 на добровільні та 17 на обов'язкові). Компанія має 34 представництва, 2 філії та понад 20 центрів агентських продажів по всій країні.

За підсумками 2025 року обсяг страхових премій компанії перевищив 5,1 млрд грн. VUSO посіла 2-ге місце за напрямами ДМС і туристичного страхування, 3-тє місце – у сегментах КАСКО та страхування майна, а також увійшла до ТОП-10 страховиків за ОСЦПВ.