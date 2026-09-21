Швейцарський ультрамарафонець завершив у Львові понад 4200-кілометровий забіг на підтримку України

Понад 4200 км через 13 країн за майже два місяці подолав швейцарський ультрамарафонець Фредерік Сплендоре, завершивши у Львові благодійний забіг на підтримку України, повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Телеграм.

Забіг мав на меті нагадати про війну, яку Росія веде проти України, а також зібрати кошти на гуманітарну допомогу українцям.

Фініш забігу відбувся у Львові в Міжнародний день миру на Полі почесних поховань, де поховані українські захисники та захисниці, які загинули, захищаючи Україну. Спортсмен хотів особисто вшанувати їхню пам'ять.

"Фредеріку, дякую вам за кожен кілометр, за кожну розмову про Україну, за те, що ви бігли за гідність, свободу і можливість бути собою", – написав Козицький.

Свій ультрамарафон Сплендоре назвав Beyond Borders ("Поза кордонами").