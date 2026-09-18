Стартувала реєстрація на черговий сезон шкільних та студентських ліг "Пліч-о-пліч"

У п'ятницю, 18 вересня, стартувала реєстрація на черговий сезон Всеукраїнських шкільних і студентських ліг "Пліч-о-пліч", подати заявку на участь команди можуть до 15 листопада включно, повідомляє Міністерство молоді і спорту України.

Зазначається, що це вже четвертий сезон шкільних ліг та другий – студентських.

"Четвертий сезон "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" стане ще більшим: до вже існуючих 12 видів спорту (баскетбол, баскетбол 3×3, волейбол, гандбол, кросовий біатлон, легка атлетика, масовий футбол, настільний теніс, регбі-5, спортивне орієнтування, черліденг, шахи), додається ще один – технологічний спорт. Це нова ліга, яка додається в межах дисципліни "Військово-патріотичне виховання", – йдеться в повідомленні міністерства.

Також зазначається, що цього сезону в окремих видах спорту збільшено кількість вікових категорій, що дозволить залучити до змагань більше школярів.

Зокрема, у четвертому сезоні шкільних ліг змагання проходитимуть у таких вікових категоріях: баскетбол: учні 9-12 клас, учениці 9-12 клас; баскетбол 3х3: учні 5-9 клас, учениці 5-9 клас; волейбол: учні 5-9 клас, учениці 5-9 клас, учні 9-12 клас, учениці 9-12 клас; гандбол: учні та учениці 5-6 клас, учні 7-8 клас, учениці 7-8 клас; кросовий біатлон: учні та учениці 7-9 клас; легка атлетика: учні та учениці 3-4 клас, учні та учениці 5-9 клас, учні та учениці 9-12 клас; масовий футбол: учні та учениці 1-4 клас, учні та учениці 7-9 клас, учениці 7-9 клас, учні та учениці 9-12 клас, учениці 9-12 клас; настільний теніс: учні та учениці 5-9 клас, учні-учениці 9-12 клас; регбі-5: учні та учениці 5-7 клас, учні та учениці 8-9 клас; спортивне орієнтування: учні-учениці 5-9 клас, учні-учениці 9-12 клас; технологічний спорт: учні та учениці 5-9 клас; черліденг: учні та учениці 5-9 клас, учні та учениці 9-12 клас; шахи: учні та учениці 1-4 клас, учні та учениці 5-9 клас, учні та учениці 10-12 клас.

Щодо студентських змагань, то у другому сезоні "Пліч-о-пліч всеукраїнські студенські ліги" планується 7 студентських ліг з чотирьох видів спорту: футзал (хлопці/дівчата), волейбол (хлопці/дівчата), баскетбол (хлопці/дівчата) і черліденг (змішані команди).

"Участь у змаганнях можуть брати всі студенти денної форми навчання українських закладів вищої освіти (винятком є студенти коледжів чи закладів професійної освіти та здобувачі третього рівня вищої освіти: аспіранти, інтерни). Вікових обмежень немає", – розповіли в мінспорту.

Щоб зареєструвати команду на "Пліч-о-пліч: Всеукраїнські шкільні ліги", потрібно перейти на сайт: https://scl.gov.ua/

Для участі у "Пліч-о-пліч: Всеукраїнські студентські ліги" – на сайт: https://stl.gov.ua/

Як повідомлялося, у першому сезоні "Пліч-о-пліч" взяли участь майже 300 тис. школярів, а в другому – близько 700 тис, а третій сезон об'єднавши майже мільйон учасників зі всієї країни.