Кабмін затвердив новий склад наглядової ради Національного антидопінгового центру

Кабінет міністрів України затвердив новий склад наглядової ради Національного антидопінгового центру, повідомляє Міністерство молоді і спорту.

"Рішення ухвалено у зв'язку із завершенням трирічного строку повноважень попереднього складу, визначеного положенням про Наглядову раду Національного антидопінгового центру. Наглядова рада є важливим елементом системи інституційного управління НАДЦ та здійснює нагляд за його діяльністю", – йдеться в повідомленні міністерства.

Очікується, що оновлення складу забезпечить безперервність роботи наглядової та належне виконання її повноважень відповідно до законодавства у сфері антидопінгової діяльності у спорті.

Зокрема, до оновленого складу наглядової ради увійшли представники Спортивного комітету України, Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", Міністерства внутрішніх справ України, Національного олімпійського комітету України, Міністерства охорони здоров'я України, Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Міністерства молоді та спорту України, Інституту фізіології імені О. О. Богомольця Національної академії наук України та Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України.

"Україна продовжує послідовну роботу над зміцненням національної антидопінгової системи та її відповідністю міжнародним стандартам. Оновлення складу наглядової ради є черговим кроком у цьому напрямі та сприятиме належному здійсненню наглядових функцій і подальшому зміцненню інституційної спроможності Національного антидопінгового центру", – додали у відомстві.