Проєкт держбюджету-2027 передбачає збільшення на 19% фінансування Мінспорту

Проєкт державного бюджету на 2027 рік передбачає збільшення на 1,3 млрд грн або 19,1% фінансування Міністерства молоді і спорту, порівняно з 2026 роком.

Згідно із законопроєктом №16000 від 15 вересня, яким затверджено проєкт держбюджету-2027, на фінансування Мінспорту передбачається 8,1 млрд грн, з яких на підтримку збірної України, участь в Олімпійських іграх та міжнародних змаганнях, на спорт вищих досягнень – 4,3 млрд грн; розвиток спорту для осіб з інвалідністю, фізкультурно-спортивну реабілітацію, забезпечення підготовки та участі національних збірних у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх – 1,4 млрд грн; на підготовку кадрів у сфері фізичної культури та спорту закладами вищої освіти, розвиток спортивної медицини й науки у сфері спорту – 744,5 млн грн; на масовий та адаптивний спорт – 727 млн грн (на 79 млн грн більше, ніж у 2026 році); на молодіжну політику – 201,5 млн грн; на утвердження національної та громадянської ідентичності – 65,5 млн грн.

"Бюджет обмежений, але ми усвідомлюємо важливість наших сфер, тож паралельно шукаємо додатковий ресурс через партнерів. Щоб більше підтримувати спортсменів, відбудовувати спортивну інфраструктуру, створювати можливості для молоді й розвивати політику утвердження національної й громадянської ідентичності", – написав міністр молоді і спорту України Матвій Бідний в мережі Facebook.

Як повідомлялося, державний бюджет на 2026 рік передбачає 6,8 млрд грн фінансування Мінспорту.

Держбюджет-2024 передбачав 7,5 млрд грн на фінансування спортивної сфери, а держбюджет-2025 – 6 млрд грн.