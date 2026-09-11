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Магучіх увійшла в історію як перша абсолютна чемпіонка світу зі стрибків у висоту

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Абсолютна чемпіонка світу зі стрибків у висоту, Ярослава Магучіх
Абсолютна чемпіонка світу зі стрибків у висоту, Ярослава Магучіх | Фото: https://www.youtube.com/live/e2luhRvdsUU?si=q92wv2lqwsW5HGLY

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту, об'єднавши титули абсолютної чемпіонки світу, олімпійської чемпіонки та чемпіонки світу, повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України (НОК).

Зазначається, що Магучіх здобула титул абсолютної чемпіонки світу у 2026 році, стала олімпійською чемпіонкою у 2024 році та чемпіонкою світу у 2023 році.

"Ярослава Магучіх – перша атлетка в історії, яка об'єднала три головні титули! Українка стала першою спортсменкою у світі, яка здобула титули абсолютної чемпіонки світу, олімпійської чемпіонки та чемпіонки світу!", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі НОК у п'ятницю.

На абсолютному чемпіонаті світу-2026 Магучіх здобула перемогу зі результатом 1,99 м.

Джерело: https://t.me/nocukraine/15953

#перемога #магучіх #титул
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