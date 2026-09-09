Президент УЄФА вручив президенту ФК "Шахтар" Ахметову нагороду з нагоди 90-річчя клуба

Президент УЄФА Александер Чеферін вручив президенту Футбольного клубу (ФК) "Шахтар" Рінату Ахметову 8 вересня в штаб-квартирі європейської футбольної федерації в швейцарському Ньйоні пам'ятну нагороду з нагоди 90-річного ювілею "Шахтаря" та 30-річчя президентства Ахметова у клубі.

"Справді зворушливо бачити, як йому вдається зробити так, щоб абсолютно ненормальна ситуація здавалася нормальною для футболістів "Шахтаря". І, з усією повагою до всіх інших, я не думаю, що без Ріната Ахметова цей клуб досі існував би", — цитує слова президента УЄФА прес-служба ФК "Шахтар" на своєму сайті.

У свою чергу Ахметов нагадав, що останній раз зустрічався із Чеферіном п’ять років тому, коли ніхто з них не міг припустити, що за три місяці Росія розпочне повномасштабну, агресивну, несправедливу та жорстоку війну проти свого мирного сусіда Україну.

"Я тут не лише для того, щоб отримати нагороду, хоча не приховуватиму – це дуже приємно, адже за цим стоїть величезна праця всієї нашої футбольної родини: усіх поколінь футболістів, тренерів, співробітників клубу і, звичайно ж, уболівальників. Я тут також для того, щоб висловити президенту УЄФА величезну подяку за те, що він завжди на боці добра, завжди на боці справедливості", -- заявив президент ФК "Шахтар".

У зустрічі також взяли участь генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін і спортивний директор клубу Дарійо Срна.

Ахметов у коментарі журналістам зазначив, що для нього та для "Шахтаря" війна почалась ще у 2014 році, коли вони втратили своє місто та житло, домашню "Донбас-арену".

Президент клубу наголосив, що незважаючи на всі складності, труднощі і важкість війни, Україні є, чим пишатися: українська армія довела, що є однією з найсильніших армій у світі, а український народ показав свій дух, волю та продовжує боротьбу за свою свободу, незалежність і суверенітет.

"Я впевнений в тому, що Україна вистоїть, ми доб'ємося справедливого і довгострокового світу і станемо членами Європейського Союзу. І, я думаю, ми будемо грати у футбол і дивитися матчі Ліги чемпіонів під мирним українським небом. І Україна буде вільною, європейською, демократичною і процвітаючою країною", — сказав Ахметов.

Щодо розміщення у цьому сезоні на футболках гравців "Шахтаря" поруч із логотипом титульного партнера клубу SCM заклику "Invest in Ukraine", президент клубу підкреслив важливість залучення до України міжнародних фінансових інституцій та компаній уже зараз.

"Коли ми говоримо, що підтримуємо, -- це добре на словах, а коли ви інвестуєте, це вже не на словах, а на ділі. Тому бізнес SCM інвестував $4,3 млрд від початку повномасштабного вторгнення і продовжуватиме це робити", - заявив Ахметов.