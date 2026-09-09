Україна масштабуватиме пластовий рух і планує спрямувати на це понад 60 млн грн – Мінспорту

Президент України Володимир Зеленський затвердив Концепцію сприяння розвитку пластового, скаутського руху в Україні та за її межами у 2027-2035 роках.

"Концепція дозволить створити системні умови для розвитку руху та зробити його доступнішим для значно більшої кількості українських дітей і молоді – як в Україні, так і за кордоном. І це не лише стратегічна рамка на майбутнє. Держава планує спрямувати понад 60 млн грн на підтримку пластового та скаутського руху, зокрема на їх розвиток в українських осередках за кордоном", – йдеться в повідомленні Міністерства молоді та спорту України.

Зазначається, що пластові, скаутські організації здійснюють свою діяльність у десятках країн світу і набувають особливої ваги в умовах захисту від російської агресії.

Зокрема, "Пласт" в Україні об'єднує близько 12 тис. учасників та працює в усіх регіонах і близько 20% громад, де не ведуться бойові дії.

Водночас, у міністерстві констатують, що суспільний запит на участь у Пласті суттєво переважає нинішні інституційні можливості руху.

"Концепція має створити системні умови для масштабування руху: збільшення кількості виховників і волонтерів, розвиток вишкільних центрів та інфраструктури, підтримку пластових,скаутських програм і розширення фізичної та онлайн-доступності для дітей і молоді", – йдеться в повідомленні.

Так, до 2035 року передбачається зміцнити кадровий потенціал пластових виховників та скаутлідерів, розширити мережу спеціалізованої інфраструктури та забезпечити фізичну доступність пластового,скаутського руху для понад 50% дітей і молоді за місцем проживання.

У відомстві розповіли, що тепер Кабінет міністрів має протягом двох місяців затвердити план реалізації Концепції та визначити шляхи фінансового забезпечення її заходів.