Мінспорту: в Україні функціонує 227 адаптивних клубів, але цього недостатньо

Заступниця міністра молоді та спорту Вікторія Рясна заявляє, що в Україні функціонує 227 адаптивних клубів, але цього недостатньо.

"Основною проблемою, яку ми бачимо в міністерстві, стосовно адаптивного спорту, є розвиток доступності… Тому ми, як міністерство, зараз маємо одночасно працювати на трьох треках: це правова історія цього питання, це підготовка кадрів і розвиток цієї доступності", – сказала Рясна на ІІІ щорічному Форумі "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" у вівторок в Києві.

Вона нагадала, що в 2025 році вдалося унормувати в законі поняття адаптивний спорт, а також відомство уже розробило та затвердило професійний стандарт фахівця з адаптивного спорту.

"Стосовно доступності, на сьогоднішній день функціонує 227 адаптивних клубів по всій країні. Це недостатньо. Тому ми постійно працюємо зі збільшенням кількості і покращенням якості. Але ми намагаємося зробити максимально доступними ці 227 клубів, які є", – зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що Мінспорту постійно працює з громадами для стимулювання їх до розширення цих можливостей, збільшення кількості і покращення якості адаптивних клубів.

ІІІ щорічний Форум "Моя безбар'єрність. Вивчені уроки" ініційовано та організовано Ощадбанком за підтримки Visa в межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів". Ощад разом із партнерами працює над тим, щоб безбар'єрність стала усталеною суспільною нормою.