FIBA скасувала обмеження для баскетболістів із Росії та Білорусі щодо участі у своїх змаганнях

Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) скасувала обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі щодо участі у змаганнях під егідою організації.

Згідно з повідомленням на сайті FIBA, дане рішення федерацією прийнято після рішень Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про скасування рекомендованих обмежень для Білоруських спортсменів та команд 7 травня, а також про тимчасове скасування дискваліфікації Олімпійського комітету Росії 7 липня.

Таким чином, російські та білоруські баскетболісти отримали право виступати у турнірах з баскетболу 3×3.

Водночас національні збірні РФ та Білорусі поки не допущені до міжнародних змагань.

"Конкретні рішення, які можуть бути впроваджені в цьому відношенні, включаючи адекватну антидопінгову програму, будуть прийняті на засіданні Центральної ради ФІБА у грудні 2026 року", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на початку березня 2022 року FIBA ухвалила рішення відсторонити всі російські команди від участі у своїх турнірах. В подальші роки FIBA продовжувала заборону російським і білоруським спортсменам на участь у міжнародних змаганнях.