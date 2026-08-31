"Шахтар" Ахметова гратиме у Лізі Чемпіонів зі слоганом Invest in Ukraine

Футбольний клуб "Шахтар", який залишився єдиним представником України в єврокубках цього сезону, проведе основний етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/2027 у футболках, де окрім титульного спонсора – компанії SCM Рината Ахметова, яка є власником клуба – буде заклик Invest in Ukraine ("Інвестуйте в Україну").

"Ми хочемо бути дуже конкретними у своєму меседжі для міжнародного капіталу – інвестувати в Україну треба вже зараз. Ми готові бути не лише прикладом, а й провідником для вас", – наведено у повідомленні SCM у понеділок слова її директорки з комунікацій Наталії Ємченко.

Зазначається, що компанія запускає міжнародну комунікаційну ініціативу із закликом до іноземного бізнесу інвестувати в Україну вже зараз, не очікуючи завершення війни.

Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін додав, що клуб із початку повномасштабного вторгнення розглядає свою міжнародну діяльність як інструмент представлення інтересів України.

"Футбольна дипломатія – це важлива частина нашого існування з 2022 року. Ми не лише представляємо країну, ми постійно нагадуємо про війну в Україні, потреби українців, їх мужність, стійкість", – сказав він.

Ліга чемпіонів є одним із найпопулярніших міжнародних турнірів. "Шахтар", який цього року обрав "домашнім" стадіоном арену "Челсі" у Лондоні "Стемфорд Брідж", проведе щонайменше вісім матчів проти провідних європейських клубів: "Реал" (Мадрид) (вдома), "Інтер" (на виїзді), "Спортінг" (вдома), ПСВ (на виїзді), "Фенербахче" (вдома), РБ "Лейпциг" (на виїзді), АЕК (вдома), "Слован" Братислава (на виїзді).

SCM зауважив, що є найбільшим приватним інвестором країни: з початку повномасштабного вторгнення РФ її компанії інвестували в Україну понад $4 млрд, з яких близько $1 млрд було спрямовано на відновлення об’єктів, зруйнованих унаслідок російських атак.

Зазначається, що бізнеси SCM продовжують реалізовувати нові проєкти та залучати до них міжнародних партнерів. Зокрема, енергетична компанія "ДТЕК" розвиває нову генерацію та співпрацює з міжнародними технологічними й фінансовими партнерами, а гірничо-металургійна група "Метінвест" продовжує модернізацію виробництва та інтегрує українські підприємства до європейських виробничих ланцюгів.

Водночас компанії SCM продовжують не лише відновлювати втрачене, а й запускати нові проєкти та залучати до них міжнародних партнерів. В енергетиці "ДТЕК" розвиває нову генерацію та працює з глобальними технологічними й фінансовими партнерами. "Метінвест" продовжує модернізацію виробництва, розвиває нові промислові рішення (у тому числі обладнання для захисту людей від обстрілів) та інтегрує український бізнес у європейські виробничі ланцюги.