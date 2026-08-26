В УЄФА планують відмовитися від погроз бойкотувати турніри ФІФА – ЗМІ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) збирається відмовитися від погроз бойкотувати турніри під егідою Міжнародної федерації футболу (ФІФА), повідомляє в середу Sky News із посиланням на власну інформацію.

"В УЄФА планують відмовитися від погроз бойкотувати турніри ФІФА, однак обговорюють інші заходи проти Джанні Інфантіно, претензії до якого зберігаються", – інформує телеканал.

Sky News зазначає, що ця заява означає, що наступного тижня європейські збірні зможуть взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу серед жінок до 20 років, який відбудеться в Польщі.

Водночас, за заявою The Guardian, ФІФА надала УЄФА гарантії, згідно з якими федерація відтепер не намагатиметься залучати приватних інвесторів до проведення світових першостей. Очікується, що сторони обговорять ці гарантії в Монако 27 серпня.

Відкрите протистояння низки футбольних організацій із президентом ФІФА Джанні Інфантіно розпочалося в липні, коли він спробував реалізувати проєкт із залучення приватних інвесторів до проведення чемпіонатів. Критики плану заявили, що Інфантіно у прагненні максимізувати прибуток забув про інтереси футболу, гравців, уболівальників. У підсумку глава ФІФА відмовився від проєкту, однак це не зупинило його опонентів, які продовжують домагатися його відставки або, щонайменше, відмови від плану домагатися переобрання наступного року.