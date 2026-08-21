Українська фридайверка Жаркова встановила світовий рекорд з вільного занурення по тросу на 107 метрів

Українська фридайверка Наталія Жаркова встановила новий світовий рекорд з вільного занурення по тросу на 107 метрів на Чемпіонаті світу CMAS в Гондурасі Роатан (Гондурас), повідомив міністр молоді і спорту Матвій Бідний.

"Новий світовий рекорд України на чемпіонаті світу CMAS із фрідайвінгу! Вітаю Наталію Жаркову з великим досягненням – встановленням рекорду з вільного занурення по тросу на 107 метрів. У цьому ж чемпіонаті Катерина Садурська також виборола золото та срібло! Ще одне історичне досягнення українського фрідайвінгу. Пишаємося всією країною!", – написав міністр в мережі Facebook.

Як розповіли у Федерації підводного спорту та підводної діяльності України, це було друге занурення Жаркової на цих змаганнях.

"Перший старт завершився невдачею, попри одну з найсильніших заявок на перемогу – 121 метр. Однак уже наступне занурення спортсменка змогла перетворити на світовий рекорд. Цей результат став важливим спортивним реваншем і підтвердив здатність української спортсменки не лише боротися за найвищі результати, а й швидко відновлюватися після невдачі на головному старті сезону", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Жаркова є однією з найуспішніших українських фридайверок, багаторазовою чемпіонкою та рекордсменкою світу. Вона представляє Україну на міжнародних змаганнях з фридайвінгу та працює тренеркою, розвиваючи культуру безпечного, технічного й усвідомленого пірнання на затримці дихання.

Фридайвінг – вид підводного спорту, у якому спортсмен занурюється на затримці дихання без використання акваланга. Вільне занурення по тросу, або Free Immersion / FIM, – це глибинна дисципліна фридайвінгу, в якій спортсмен не використовує ласти, а занурюється та повертається на поверхню, підтягуючись руками вздовж троса.