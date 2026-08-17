Мінспорту запускає комплексне дослідження спортивної освіти і науки України

Міністерство молоді і спорту України запускає комплексне дослідження "Майбутнє спортивної освіти і науки України", повідомив міністр Матвій Бідний.

"Світовий спорт змінюється швидше, ніж система, яка готує для нього людей. І цей розрив нам потрібно закрити. Тому ми запускаємо комплексне дослідження "Майбутнє спортивної освіти і науки України". Хочемо отримати чесну картину: яких фахівців і компетенцій сьогодні потребує галузь, де існують розриви між підготовкою кадрів і практикою, та якою є спроможність профільних закладів освіти та наукової інфраструктури", – написав Бідний в мережі Facebook.

За його словами, сьогодні розвиток спорту неможливий без роботи у сфері науки, медицини, реабілітації, аналітики й менеджменту, а також нових компетенцій у напрямах адаптивного спорту, відновлення та активного довголіття.

Тому, на його думку, важливо зробити якісний аналіз ринку: спортивних федерацій і клубів, медичної та реабілітаційної сфери, фітнес-індустрії, громадського сектору, роботодавців, експертів та системи освіти і науки в спорті.

Він зазначив, що для Мінспорту результати цього дослідження стануть доказовою основою для майбутньої Стратегії розвитку освіти і науки в спорті та рішень щодо профільних університетів.

"Ми хочемо, щоб вони стали центрами компетенцій та інновацій, де освіта працює разом із наукою, технологіями, медициною і реальним спортом. А на базі Olympic Lab створювалися й тестувалися рішення для підготовки атлетів, відновлення, реабілітації та human performance. Ми хочемо закласти фундамент системи, яка не наздоганятиме зміни у спорті, а сама створюватиме їх – через сильних фахівців, сучасну освіту, науку та інновації", – написав Бідний.