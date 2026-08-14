Консорціум за участю Джеффа Безоса придбав частку у ФК "Ліверпуль"

Консорціум інвесторів, до складу якого входять засновник Amazon.com Inc. і один з найбагатших людей світу Джефф Безос, а також Аміт Бхатія, зять індійського мільярдера Лакшмі Міттала, придбав міноритарну частку англійського футбольного клубу "Ліверпуль".

Як йдеться в повідомленні Fenway Sports Group, що володіє "Ліверпулем" з 2010 року, до числа інвесторів також входить співзасновник Facebook Едуардо Саверін та його дружина Елейн. За умовами угоди Бхатія стане заступником голови ради директорів клубу.

Агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела повідомляє, що бізнесмени придбали приблизно 30% найтитулованішого клубу Англії, оцінивши його приблизно в $6 млрд. У 2010 році його було продано за $300 млн.

Минулого місяця агентство повідомляло, що з часом інвестори планують отримати контроль над клубом. Представники Fenway Sports, у свою чергу, заявили, що не планують його продавати.