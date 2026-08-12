Джош Кушнер і Боб Айгер купують "Лос-Анджелес Лейкерс" за $12,5 млрд

Колишній головний виконавчий директор Walt Disney Боб Айгер і засновник інвестфонду Thrive Capital Джошуа Кушнер куплять баскетбольний клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" за рекордну суму в $12,5 млрд, повідомляє ESPN.

За даними спортивного телеканалу, вони придбають контрольну частку в американського бізнесмена Марка Волтера, який у жовтні 2025 року купив її у сім'ї Басс за $10 млрд.

Із часу заснування у 1947 році "Лос-Анджелес Лейкерс" 17 разів ставали чемпіонами Національної баскетбольної асоціації (НБА) і 15 разів поступалися у фінальних серіях. Кращий показник перемог мають лише "Бостон Селтікс" – 18.

"Як давні шанувальники НБА, ми дуже задоволені можливістю стати власниками "Лос-Анджелес Лейкерс", однієї з найвідоміших спортивних франшиз у світі, – йдеться в заяві Кушнера та Айгера. – Наша довгострокова мета – розвивати цей фундамент, конкурувати на найвищому рівні та служити цій видатній команді, її вболівальникам і місту Лос-Анджелес".

Джошуа Кушнер – молодший брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

Джеррі та Джині Басс придбали "Лейкерс" у 1979 році за $67,5 млн. До складу тієї угоди також входили спортивна арена Forum, де виступала команда, і клуб Національної хокейної ліги "Лос-Анджелес Кінгз". Джеррі помер у 2013 році.