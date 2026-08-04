Росії дозволили брати участь у наступному сезоні Ліги націй з волейболу

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оголосила про повернення Росії до Ліги націй, починаючи із наступного сезону.

"FIVB може підтвердити, що чоловіча та жіноча збірні Росії візьмуть участь у VNL (Лізі націй з волейболу) 2027 року як команди з найвищим рейтингом, які ще не кваліфікувалися до змагань", йдеться у повідомленні на сайті федерації у вівторок..

Проте Кубок світу-2027 з волейболу серед чоловіків у Польщі відбудеться без представників РФ. Адже російська сторона відмовилася від участі в турнірі. "Федерація волейболу Росії офіційно повідомила FIVB про своє добровільне рішення не брати участі у Чемпіонаті світу з волейболу серед чоловіків FIVB 2027 року", – йдеться у повідомленні. Про жіночі змагання ясності ще немає.

Повідомляється також, що FIVB продовжує вивчати, у консультації з Місцевим організаційним комітетом, Волейбольною федерацією Канади, Волейбольною федерацією США та іншими зацікавленими сторонами, потенційну участь жіночої збірної Росії у Чемпіонаті світу з волейболу серед жінок FIVB 2027 року.