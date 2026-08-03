Футбольні асоціації поступово відкликають підтримку Інфантіно на виборах президента ФІФА

Футбольні асоціації Швеції та Вельсу відкликали свою підтримку Джанні Інфантіно на майбутніх виборах президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА), Англія незабаром може приєднатися до них, повідомляє в понеділок Sky News.

«На позачерговому засіданні ради в понеділок Шведський футбольний союз вирішив не підтримувати президента ФІФА Джанні Інфантіно на майбутніх виборах», – йдеться в заяві союзу.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено у зв’язку з помилками в управлінні та відсутністю прозорості, через що довіри до Інфантіно більше немає.

Водночас у заяві зазначається, що Шведський футбольний союз тепер працюватиме спільно з Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та іншими асоціаціями, щоб знайти іншого кандидата на посаду голови ФІФА.

У ніч на понеділок про аналогічне рішення заявили й у Футбольній асоціації Вельсу.

Також Sky News із посиланням на джерела повідомляє, що Футбольна асоціація Англії — одна з найвпливовіших — готується надіслати до ФІФА лист із повідомленням про те, що вона також відкликає підтримку Інфантіно.

Багато національних асоціацій раніше вже висловлювали невдоволення Інфантіно, однак про відмову підтримати його на виборах ще не повідомляли. Зокрема, діями нинішнього президента були незадоволені в Нідерландах, Німеччині, Норвегії та Бельгії.

Раніше повідомлялося, що керівники європейських футбольних федерацій розпочали пошуки нового кандидата на посаду голови ФІФА.

У липні ЗМІ писали, що понад 200 із 211 футбольних асоціацій-членів ФІФА підтримали кандидатуру Інфантіно на виборах, які відбудуться у 2027 році. Однак довіра асоціацій до чинного президента опинилася під загрозою після того, як він оголосив про намір відкрити організацію світових футбольних чемпіонатів для приватних інвесторів.

Це викликало обурення футбольних федерацій — особливо в Європі, Північній Америці та Азії. Критики звинуватили Інфантіно в тому, що він, через прагнення заробляти більше на проведенні турнірів, зрадив інтереси футболу та футболістів.