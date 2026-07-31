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Мудрик заявив про скасування чотирирічної дискваліфікації

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Мудрик заявив про скасування чотирирічної дискваліфікації

Український футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик повідомив, що після скасування чотирирічної дискваліфікації може негайно відновити кар'єру.

"Після тривалої боротьби накладену на мене чотирирічну дискваліфікацію було скасовано, і я можу негайно відновити кар'єру", – написав Мудрик в мережі Instagram у п'ятницю.

Він повторив, що ніколи свідомо або навмисно не вживав заборонених речовин.

У "Челсі" зазначили, що Мудрик упродовж провадження наполягав: він не знав, як сліди речовини потрапили до його організму.

У клубі додали, що від часу аналізу проби змінилися наукові стандарти звітування, покликані підвищити надійність тестування. За нинішніх технічних вимог пробу Мудрика не кваліфікували б як позитивну, а отже, порушення антидопінгових правил не було б встановлено.

Як повідомлялося, у квітні британський спортивний журналіст Бен Джейкобс заявив, що Футбольна асоціація відсторонила Мудрика на чотири роки – до кінця 2028 року – за порушення антидопінгових правил. За даними ЗМІ, строк дискваліфікації відраховувався з грудня 2024 року, коли футболіст не пройшов допінг-тест: у його пробах виявили мельдоній.

 

 

#мудрик #футбол #дискваліфікація
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