Спортсмени РФ і Білорусі не виступатимуть на ЧЄ зі спортивної гімнастики в Загребі під своїми прапорами – Бідний

Спортсмени Росії і Білорусі не виступатимуть на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в Загребі під своїми прапорами, з державною символікою чи гімнами, повідомив міністр молоді і спорту України Матвій Бідний з посиланням на хорватську сторону.

"Рішення European Gymnastics повернути російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань викликає серйозне занепокоєння. Але в Хорватії їхня можлива участь буде дозволена виключно в нейтральному статусі", – написав Бідний в мережі Facebook.

Він наголосив, що міжнародний спорт не може ставати інструментом легітимізації держав-агресорів і створювати ілюзію, ніби РФ та Білорусь можуть повернутися до звичного порядку денного без відповідальності за війну, щоденні вбивства та руйнування цивільної інфраструктури

"Продовжуємо працювати з урядами країн, міжнародними федераціями та спортивними організаціями, щоб спорт не ставав інструментом відбілювання репутації Росії через повернення її державної символіки", – додав він.