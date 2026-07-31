Помер італійський футболіст Франко Барезі

Легендарний італійський гравець футбольного клубу "Мілан" і чемпіон світу 1982 року Франко Барезі помер у віці 66 років, повідомляється на сайті клубу.

"Повідомляти про втрату людини, яка була втіленням серця і душі "Мілана", неймовірно складно. Усі в клубі та всі вболівальники повинні зберігати пам’ять про Франко Барезі", – йдеться в заяві клубу.

Там зазначається, що колишній футболіст помер через кілька місяців після своєї останньої публічної появи на стадіоні "Сан-Сіро" під час церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Причина смерті Барезі не уточнюється.

Минулого року в "Мілані" повідомили, що Барезі провели операцію з видалення легеневого вузла, після чого він проходив реабілітаційне лікування, призначене онкологом.

Співчуття у зв’язку зі смертю колишнього центрального захисника висловили італійська футбольна ліга "Серія А" і такі італійські клуби, як "Ювентус" і "Наполі".

Барезі народився 8 травня 1960 року в місті Травальято в італійській Ломбардії. У дитинстві вболівав за принципового суперника "Мілана" – міланський "Інтер", однак його туди не прийняли, після чого Барезі опинився в стані "россонері". Примітно, що його брат Джузеппе більшу частину кар’єри провів саме в "Інтері".

Усю свою кар’єру Франко Барезі провів у "Мілані", виступаючи за команду з 1977 до 1997 року. Разом із клубом він шість разів ставав чемпіоном італійської Серії А, а також тричі перемагав у Лізі чемпіонів. У 1999 році Барезі визнали найкращим гравцем "Мілана" у XX столітті. Він виступав під номером 6, який після його відходу з клубу вивели з обігу на згадку про Барезі.

У складі національної збірної Барезі здобував бронзові, срібні та золоті нагороди чемпіонатів світу.

Барезі увійшов до складеного легендарним Пеле списку 100 найкращих футболістів усіх часів за версією ФІФА.