УЄФА вирішили бойкотувати чемпіонати світу з футболу через розбіжності з ФІФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у четвер ухвалив рішення бойкотувати всі чемпіонати світу з футболу доти, доки в Міжнародній федерації футболу (ФІФА) не відмовляться від проєкту щодо залучення інвесторів.

"УЄФА та всі 55 національних федерацій, що входять до її складу, займають єдину позицію. Ми рішуче відкидаємо пропозицію ФІФА щодо передачі частки участі у чемпіонатах світу приватним інвесторам", – йдеться в пресрелізі на сайті УЄФА.

"Під час сьогоднішніх дискусій ми ухвалили рішення, що жодна зі збірних, які входять до зони УЄФА, не братиме участі в змаганнях, організованих ФІФА, доти, доки ФІФА не відмовиться від своїх пропозицій у повному обсязі. Також потрібні юридично зобов'язувальні обіцянки, що ФІФА більше ніколи не допускатиме приватних інвесторів до керівних структур та до змагань, що проводяться", – підкреслили там.

В УЄФА вважають, що участь інвесторів в організації турнірів призведе до того, що на перший план вийде саме отримання доходів, а не інтереси федерацій, команд, футболістів та вболівальників.

Раніше повідомлялося, що не лише в УЄФА висловили невдоволення у зв'язку з планами ФІФА. Союз підтримали Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) і Азійська конфедерація футболу (АФК). Якщо всі три ці організації ухвалять рішення бойкотувати заходи ФІФА, це означатиме бойкот з боку 143 із 211 членів федерації.

У вівторок The Times повідомила про плани президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо залучення зовнішніх інвестицій у Чемпіонат світу.

Переговори щодо таких інвестицій проводилися з особами, наближеними до адміністрації США, йшлося в повідомленні.

У ФІФА ж пояснили, що йдеться про можливе створення дочірньої компанії FIFA Forward Enterprise (FFE) з оборотом у $20 млрд, яка займатиметься комерційною діяльністю та організацією заходів. Одночасно зовнішні інвестори зможуть придбати до 20% акцій цієї компанії.

Sky News зазначає, що головним інвестором FFE може стати Джошуа Кушнер – американський підприємець і брат Джареда Кушнера – зятя президента США Дональда Трампа.

Такий крок різко розкритикували багато інститутів футбольного управління, регіональні футбольні асоціації та різні відомі особистості, зокрема прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер.

Після хвилі критики Інфантіно пояснив, що ця ідея є лише пропозицією, а не вже узгодженим зобов'язанням. Також він висловив думку, що зміцнення комерційної складової футболу є природним кроком у розвитку спорту.

За даними Sky News, Інфантіно дав національним асоціаціям час до 19 вересня, щоб вони підтримали його план. Одночасно він попередив, що, якщо вони не підтримають ініціативу, то у них буде набагато менше коштів на розвиток та утримання збірних. За його словами, для створення FFE необхідна підтримка щонайменше 50% членів ФІФА та керівної ради федерації.

ФІФА опікується організацією чоловічих і жіночих чемпіонатів світу з футболу, молодіжних та юнацьких чемпіонатів. Крім того, ФІФА відповідає за проведення чемпіонатів світу серед футбольних клубів.