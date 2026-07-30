УЄФА у четвер через розбіжності з ФІФА обговорить ідею бойкоту чемпіонатів світу з футболу

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) у четвер проведе екстрену зустріч для обговорення можливих заходів у відповідь на план Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо залучення зовнішніх інвесторів, повідомляє The Guardian.

Протягом дня 55 членів УЄФА зберуться, щоб обговорити колективну відповідь на плани ФІФА. Одним із запропонованих заходів є бойкот країнами-членами УЄФА заходів ФІФА, зокрема, чоловічих та жіночих чемпіонатів світу з футболу.

Газета зазначає, що не лише в УЄФА висловили невдоволення у зв’язку з планами ФІФА. Союз підтримали Конфедерація футболу Північної та Центральної Америки та країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) і Азійська конфедерація футболу (АФК). Якщо всі три ці організації ухвалять рішення бойкотувати заходи ФІФА, це означатиме бойкот з боку 143 із 211 членів федерації.

У вівторок The Times повідомила про плани президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо залучення зовнішніх інвестицій у Чемпіонат світу.

Переговори щодо таких інвестицій проводилися з особами, наближеними до адміністрації США, йшлося в повідомленні.

У ФІФА ж пояснили, що йдеться про можливе створення дочірньої компанії FIFA Forward Enterprise (FFE) з оборотом у $20 млрд, яка займатиметься комерційною діяльністю та організацією заходів. При цьому зовнішні інвестори зможуть придбати до 20% акцій цієї компанії.

Sky News зазначає, що головним інвестором FFE може стати Джошуа Кушнер – американський підприємець і брат Джареда Кушнера – зятя президента США Дональда Трампа.

Такий крок різко розкритикували багато інститутів футбольного управління, регіональні футбольні асоціації та різні відомі особистості, зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер.

Після хвилі критики Інфантіно пояснив, що ця ідея є лише пропозицією, а не вже узгодженим зобов’язанням. При цьому він висловив думку, що зміцнення комерційної складової футболу є природним кроком у розвитку спорту.

За даними Sky News, Інфантіно дав національним асоціаціям час до 19 вересня, щоб вони підтримали його план. При цьому він попередив, що, якщо вони не підтримають ініціативу, то у них буде набагато менше коштів на розвиток та утримання збірних. За його словами, для створення FFE необхідна підтримка щонайменше 50% членів ФІФА та керівної ради федерації.