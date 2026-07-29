НОК України оскаржив у CAS рішення МОК про поновлення прав російського олімпійського комітету

Національний олімпійський комітет України 28 липня подав до Спортивного арбітражного суду (Court of Arbitration for Sport, CAS) у Лозанні апеляційну скаргу на рішення Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 7 липня про тимчасове поновлення прав Російського олімпійського комітету (РОК), повідомила пресслужба юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", яка представляє інтереси НОК України у цьому провадженні.

В апеляційній скарзі НОК України просить CAS скасувати це рішення МОК, вважаючи, що воно суперечить положенням Олімпійської хартії щодо територіальної юрисдикції національних олімпійських комітетів.

На думку апелянта, обставини, які стали підставою для відсторонення РОК у 2023 році, фактично не були усунуті, а рішення про поновлення його прав ухвалено без належної перевірки відповідних обставин.

Зазначається, що у процесі підготовки апеляційної скарги одним із ключових викликів для команди "Ілляшев та Партнери" став пошук доказів того, що після формального виключення регіональних олімпійських рад РОК не припинив поширювати свою діяльність на території, які належать до юрисдикції НОК України.

"Парадоксально, але один із найвагоміших доказів надала сама російська сторона, оскільки вже за два дні після рішення МОК голова РОК і міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов публічно заявив, що РОК не відмовлявся від жодних територій і продовжує діяти у межах, визначених російською конституцією, включно з тимчасово окупованими територіями України", – йдеться у релізі.

У ньому наголошується, що зазначена заява не лише засвідчила формальний характер проведеної реформи, а й поставила під сумнів фактичні підстави, на яких МОК поновив права РОК.

В "Ілляшев та Партнери" уточнили, що це перша в історії Національного олімпійського комітету України справа, в якій він оскаржує у Спортивному арбітражному суді рішення Міжнародного олімпійського комітету, захищаючи свої права, гарантовані Олімпійською хартією.

"Будь-яке здійснення іншим національним олімпійським комітетом повноважень щодо спортивних організацій, національних федерацій чи спортсменів, які перебувають на території України, безпосередньо порушує територіальну юрисдикцію НОК України та його права, гарантовані Олімпійською хартією", – зазначив керуючий партнер юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Михайло Ілляшев.

Як повідомлялося, 12 жовтня 2023 року Виконавчий комітет МОК призупинив членство Російського олімпійського комітету після включення до його складу спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України. У лютому 2024 року Спортивний арбітражний суд підтвердив правомірність цього рішення, відхиливши апеляцію РОК. 7 липня 2026 року МОК ухвалив рішення про тимчасове поновлення прав РОК, яке і стало предметом нинішнього спору.

Інтереси Національного олімпійського комітету України у справі представляє команда юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" у складі керуючого партнера Михайла Ілляшева, радника Романа Процишина та юриста Каріне Алтунян. Юридичний супровід НОК України здійснюється юридичною фірмою "Ілляшев та Партнери" pro bono, сказано у релізі.