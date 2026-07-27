Мінспорту позбавило вісьмох атлетів звань

Міністерство молоді і спорту України позбавило вісьмох спортсменів звань "Майстер спорту України" та "Майстер спорту України міжнародного класу".

Згідно з наказом №4248 від 10 липня, звання "Майстер спорту України" позбавлені Тарас Філяк (гірськолижний спорт), Артем Овчинніков (стрільба з лука), Михаїл Ткачук (скелелазіння), Денис Хмелевський (більярдний спорт), Костянтин Шутко (комбат Дзю-Дзюцу), Віктор Дорошенко (кікбоксинг ІСКА), Володимир Тарасов (мотоциклетний спорт) і Владислав Бахмацький (шахи).

Крім того, Філяк, Овчинніков, Дорошенко і Тарасов позбавленні звання "Майстер спорту України міжнародного класу".

Як повідомлялося, в Україні 7 тренерів і 37 спортсменів позбавили 54 спортивних звань у 2022-2023 роках, а також 3 тренерів і 26 спортсменів позбавлено 37 спортивних звань у 2024 р. у зв’язку з довічною спортивною дискваліфікацією.