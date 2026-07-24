Президент започаткував всеукраїнський конкурс "Тренер року" з 2027 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №633 "Про всеукраїнський конкурс "Тренер року", яким започатковується щорічне проведення конкурсу, починаючи з 2027 року.

"Ініціативу щодо заснування конкурсу розробило Міністерство молоді та спорту України з метою відзначення вагомого внеску тренерів у розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію їхньої професії та підвищення престижу тренерської діяльності", – йдеться в повідомленні Мінспорту.

Зазначається, що конкурс покликаний сприяти формуванню здорового способу життя, розвитку фізичної культури і спорту, а також мотивувати тренерів до подальшого професійного зростання.

"Водночас він стане важливим інструментом суспільного визнання фахівців, які своєю щоденною працею виховують спортсменів, готують майбутніх чемпіонів та зміцнюють міжнародний авторитет України як спортивної держави", – вважають у відомстві.