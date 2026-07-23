ЄС вніс до санкційного списку міністра спорту РФ Дегтярьова та президента ФІДЕ Дворковича – Бідний

Європейський Союз вніс до санкційного списку міністра спорту Росії та очільника олімпійського комітету РФ Михайла Дегтярьова та президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадія Дворковича, повідомив міністр молоді і спорту України Матвій Бідний.

"Важлива перемога України на міжнародному спортивно-дипломатичному полі! Євросоюз вніс до санкційного списку ключових російських функціонерів – Дегтярьова та Дворковича. Міністр спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Михайло Дегтярьов відкрито підтримує війну проти України. Аркадій Дворкович просуває інтереси кремля, обіймаючи посаду президента Міжнародної федерації шахів. Обидва вони послідовно використовують свої посади для поширення наративів держави-агресорки та легітимізації Росії у світовому спорті", – написав Бідний в мережі Facebook.

На його думку, включення їх до санкційного списку ЄС підтверджує, що кремлівським діячам та їхнім лобістам немає місця у цивілізованій спортивній спільноті. "Вдячний європейським партнерам, і окремо Єврокомісару Гленну Мікаллефу за це принципове та справедливе рішення. Працюємо далі, щоб кожен спортивний функціонер РФ, який підтримує агресію, опинився під повними міжнародними санкціями, а російські спортсмени не були допущені до змагань у цивілізованих країнах", – додав міністр.

Як повідомлялося, у четвер Комітет постійних представників (Coreper) країн ЄС узгодив 21-й пакет санкцій щодо Росії. Тепер Рада ЄС може ухвалити відповідне офіційне рішення за письмовою процедурою.