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Кабмін утворив Державний центр олімпійської підготовки з вільної боротьби

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Кабінет міністрів України утворив державну установу "Державний центр олімпійської підготовки з боротьби вільної" з віднесенням її до сфери управління Міністерства молоді та спорту. 

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, взято до відома, що ДУ "Державний центр олімпійської підготовки з боротьби вільної" розміщується у місті Івано-Франківськ. 

Також визначено, що даний Центр буде фінансуватися з державного бюджету.

Крім того, Мінспорту доручено вжити в установленому порядку заходів, необхідних для забезпечення з 1 січня 2027 року діяльності Державного центру олімпійської підготовки з боротьби вільної в межах наявних видатків на відповідний рік.

#центр #вільна_боротьба #олімпійська
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