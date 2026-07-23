Кабмін утворив Державний центр олімпійської підготовки з вільної боротьби

Кабінет міністрів України утворив державну установу "Державний центр олімпійської підготовки з боротьби вільної" з віднесенням її до сфери управління Міністерства молоді та спорту.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, взято до відома, що ДУ "Державний центр олімпійської підготовки з боротьби вільної" розміщується у місті Івано-Франківськ.

Також визначено, що даний Центр буде фінансуватися з державного бюджету.

Крім того, Мінспорту доручено вжити в установленому порядку заходів, необхідних для забезпечення з 1 січня 2027 року діяльності Державного центру олімпійської підготовки з боротьби вільної в межах наявних видатків на відповідний рік.