Фінал чемпіонату світу з футболу подивилися рекордні 62,8 млн американців

Фінал чемпіонату світу з футболу між збірними Іспанії та Аргентини зібрав рекордну аудиторію серед усіх футбольних трансляцій в історії американського телебачення.

За даними Nielsen, матч переглянули майже 63 млн осіб.

Трансляція англійською мовою на телеканалі Fox та стрімінговій платформі Fox One зібрала 38,9 млн глядачів. Ще 23,9 млн переглянули іспаномовну трансляцію на каналі Telemundo та стрімінговій платформі Peacock (входять до складу Comcast).

Матч відбувся минулої неділі в Нью-Джерсі й завершився перемогою іспанців у додатковий час з рахунком 1:0. У перерві матчу виступили Мадонна, Шакіра, Джастін Бібер та південнокорейський гурт BTS.

Загальна аудиторія ЧС на Fox збільшилася більш ніж удвічі порівняно з чемпіонатом 2022 року в Катарі, а кількість нових передплатників Fox One за час чемпіонату, за даними Antenna, склала рекордні 2,8 млн.

Приріст загальної вартості бізнесу 21 офіційного спонсора за рахунок ЧС-2026 склав $61 млрд при інвестиціях на рівні $2,8 млрд, підрахувала Brand Finance.

Сукупна вартість спонсорських брендів за час чемпіонату зросла на $7,2 млрд.

Найбільший приріст в абсолютному вимірі в обох випадках зафіксувала Saudi Aramco — $26,14 млрд і $1,08 млрд відповідно.

Бренд ЧС-2026 оцінено в $5,2 млрд. Основний внесок у його вартість зробило спонсорство ($1,9 млрд).