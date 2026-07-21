ФІФА розширить кількість учасників Чемпіонату світу до 64 – президент КОНМЕБОЛ

ФІФА вдруге поспіль збільшить кількість учасників, які будуть допущені до Чемпіонату світу. В 2040 році мундіаль відбудеться за участю 64 збірних, повідомив президент Південноамериканської футбольної конфедерації (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домінгес.

"Ми працюємо над тим, щоб на Чемпіонаті світу 2030 року взяли участь 64 збірні на честь 100-річчя Кубка світу. Футбол на міжнародному рівні розвивається, коли відкривається світу. Розширення до 48 команд продемонструвало, що більша кількість учасників створює більше можливостей, сприяє розвитку футболу та перетворює Чемпіонат світу на справжнє глобальне свято", – написав Домінгес в соцмережі Х.

Він додав, що сторіччя турніру я дає історичну можливість "вірити у велике".

"Нехай Чемпіонат світу стане найбільшим святом, яке коли-небудь бачив футбол", – резюмував він.

Чемпіонат світу 2030 відбудеться одразу у шести країних. Перші три матчі приймуть Аргентина, Уругвай та Парагвай, після чого турнір переміститься до основних хостів – Іспанії, Португалії та Марокко.