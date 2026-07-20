Збірна України з волейболу вперше вийшла у "плей-офф" Лігі націй та зіграє у 1/4 з Польщею

Збірна України з волейболу завдяки власному виграшу над командою Німеччини 3:1 та програшу збірної Болгарії команді Франції 0:3 в ніч на понеділок зайняла сьоме з 17 місць у відбірному турнірі та вперше у своїй історії здобула путівку до раунду "плей-офф".

"У чвертьфіналі Україна гратиме з Польщею. Це стало зрозуміло після того, як у заключному поєдинку основного раунду змагань збірна США зазнала поразки саме від команди поляків", – інформує Федерація волейболу України.

Вона уточнила, що історичний для волейбольної України чвертьфінал відбудеться 29 липня у китайському місті Нінбо, де пройде весь заключний турнір "плей-офф".

Федерація подякувала французьким волейболістам, які за будь якого результату своєї гри не проходили у "плей-офф", а також аргентинському наставнику української команди Раулю Лосано та його підопічним.

Разом зі збірною України та Польщі у "плей-офф" зіграють команди Японії, Словенії, Італії, США, Туреччини та, як господарі турніру, Китаю.