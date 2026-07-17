Через UNITED24 залучатимуть кошти на відновлення спортивних об'єктів і молодіжних центрів – Мінспорту

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дасть можливість залучати кошти через UNITED24 на відновлення та розвиток спортивної і молодіжної інфраструктури України, повідомило Міністерство молоді і спорту.

"Мінмолодьспорту отримає окремий рахунок у НБУ та стане розпорядником коштів, які надходитимуть на потреби сфери фізичної культури і спорту та молодіжної політики. За ці кошти можна буде відновлювати пошкоджені спортивні споруди, молодіжні центри та простори, проводити ремонти й реконструкцію. Також кошти можна буде спрямовувати на подальший розвиток нової спортивної та молодіжної інфраструктури", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що це важливе рішення для громад, спортивні та молодіжні об’єкти яких постійно зазнають наслідків російських обстрілів.

У відомстві розповіли, що на середину червня 2026 року в Україні пошкоджено або зруйновано 891 об’єкт спортивної інфраструктури, серед яких – 26 спортивних споруд закладів, які мають статус баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

Крім того, РФ завдала шкоди 147 об’єктам молодіжної інфраструктури: 68 молодіжних центрів і просторів пошкоджено або повністю зруйновано, ще 79 залишаються на тимчасово окупованих територіях.

"Рішення про розподіл коштів ухвалюватиме спеціальна комісія при Мінмолодьспорту. Міністерство також звітуватиме про надходження та використання пожертв, а також про об’єкти, на яких розпочато або завершено роботи з відновлення та розвитку", – йдеться в повідомленні.

UNITED24 – державна фандрейзингова платформа, створена у травні 2022 року за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Усі пожертви надходять на офіційні рахунки Національного банку України. Кошти на різні напрями зберігаються на окремих рахунках і можуть бути використані лише за призначенням. На сьогодні через UNITED24 зібрано понад $3,67 млрд.