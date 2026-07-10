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Спорт

Нардепи ініціюють звернення до МОК: спортсмени РФ і Білорусі мають залишатися поза змаганнями до кінця війни

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Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та міжнародних спортивних федерацій щодо продовження відсторонення спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь від участі у міжнародних спортивних змаганнях до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Відповідний проєкт постанови №15391 зареєстровано у Верховній Раді у п’ятницю, повідомляє сайт парламенту.

Текст проєкту постанови поки не оприлюднено.

Серед авторів проєкту постанови – Андрій Кожем’якін (фракція "Батьківщина") та Василь Мокан ("Слуга народу").

#білорусь #мок #нардепи #рф
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