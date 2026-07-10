Нардепи ініціюють звернення до МОК: спортсмени РФ і Білорусі мають залишатися поза змаганнями до кінця війни

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та міжнародних спортивних федерацій щодо продовження відсторонення спортсменів Російської Федерації та Республіки Білорусь від участі у міжнародних спортивних змаганнях до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Відповідний проєкт постанови №15391 зареєстровано у Верховній Раді у п’ятницю, повідомляє сайт парламенту.

Текст проєкту постанови поки не оприлюднено.

Серед авторів проєкту постанови – Андрій Кожем’якін (фракція "Батьківщина") та Василь Мокан ("Слуга народу").