НОК закликає МОК переглянути рішення про тимчасове скасування відсторонення Олімпійського комітету Росії

Національний олімпійський комітет України (НОК) висловлює категоричну незгоду з рішенням Виконавчої ради Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про тимчасове скасування відсторонення Олімпійського комітету Росії (ОКР) та припинення дії рекомендацій МОК від 28 лютого 2022 року і 28 березня 2023 року щодо участі російських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях.

"Вважаємо це рішення передчасним, необґрунтованим та таким, що ухвалене без урахування об’єктивних обставин, які залишаються незмінними: Російська Федерація продовжує повномасштабну збройну агресію проти України, грубо порушуючи міжнародне право та фундаментальні принципи миру й безпеки", – йдеться в заяві НОК.

Там зазначають, що в умовах російської агресії будь-які рішення, які фактично відкривають шлях до повноцінного повернення Росії до міжнародного олімпійського руху, суперечать не лише принципам справедливості, а й фундаментальним цінностям Олімпізму, заснованим на повазі до людської гідності, миру та міжнародного права.

"Особливе занепокоєння викликає те, що підставою для тимчасового поновлення діяльності ОКР стала лише заява російської сторони про припинення діяльності на тимчасово окупованих територіях України. Водночас Національний олімпійський комітет України неодноразово інформував та надавав Міжнародному олімпійському комітету та міжнародним спортивним федераціям докази того, що Олімпійський комітет Росії та підконтрольні йому спортивні структури продовжують здійснювати діяльність", – наголосили в Комітеті.

В НОК нагадали, що саме за грубе порушення територіальної цілісності Національного олімпійського комітету України Виконавча рада МОК у жовтні 2023 року ухвалила рішення про відсторонення ОКР.

Також там розповіли, що у продовж травня-червня 2026 року НОК спільно з Міністерством молоді та спорту України та національними спортивними федераціями направив до міжнародних федерацій 30 офіційних звернень, у яких закликали міжнародні федерації не переглядати чинні обмеження щодо представників держав-агресорів

Українська сторона також наголосила на необхідності врахування системних порушень антидопінгових правил у російському спорті та відповідних висновків Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), що продовжують підривати довіру до російської спортивної системи.

"Національний олімпійський комітет України переконаний, що відновлення прав Олімпійського комітету Росії та скасування рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів створюють небезпечний прецедент, який може бути сприйнятий як сигнал про нормалізацію відносин з державою-агресором попри триваючу війну, численні воєнні злочини та систематичне порушення норм міжнародного права", – наголошується в заяві.

У зв’язку з цим, НОК України закликає МОК переглянути ухвалене рішення.

Як повідомлялося, виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасувала відсторонення Олімпійського комітету Росії (ОКР), яке діяло з 12 жовтня 2023 року, та обмеження щодо участі російських спортсменів і команд у міжнародних змаганнях.

Міністерство закордонних справ України стурбоване рішенням МОК та закликає держави, які прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити демонстрації державної символіки РФ на своїй території.