МОК тимчасово скасував санкції проти Олімпійського комітету Росії і російських спортсменів

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасувала відсторонення Олімпійського комітету Росії (ОКР), яке діяло з 12 жовтня 2023 року, та обмеження щодо участі російських спортсменів і команд у міжнародних змаганнях, повідомив МОК у вівторок.

"Рішення було прийнято за ретельним аналізом Комісії з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає будь-які регіональні спортивні організації на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету України", – пояснили у МОК.

Крім того, за інформацією комітету, ОКР підтвердила, що не здійснює і не буде проводити жодних заходів на українських територіях. Але "МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю РПЦ на цих територіях, і залишає за собою право вжити будь-яких подальших заходів, якщо це буде визнано необхідним".

МОК не організовуватиме заходи МОК у Росії та не запрошуватиме на свої заходи урядовців чи державних чиновників Росії.

МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час, йдеться у повідомленні.