Третій сезон шкільних ліг "Пліч-о-пліч" завершився, об'єднавши майже мільйон учасників з усієї країни, – Мінспорту

Відбулося нагородження останніх переможців третього сезону проєкту "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" серед учнів і учениць старшої школи, повідомляє Міністерство молоді і спорту.

Зазначається, що протягом червня та початку липня фінальні етапи змагань проходили у семи містах України – Бучі, Києві, Ковелі, Коростишеві, Львові, Ужгороді та Черкасах.

"Третій сезон став наймасштабнішим за всю історію проєкту. Вперше у змаганнях взяли участь команди учнів молодшої, середньої та старшої школи. До змагань долучилися майже 940 тисяч школярів з усіх областей України та міста Києва. До всеукраїнського фінального етапу дійшли майже 10 тисяч учасників, які представляли свої навчальні заклади у 28 шкільних лігах", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, змагання відбулися у 12 видах спорту: баскетболу, баскетболу 3х3, волейболу, гандболу, кросового біатлону, легкої атлетики, масового футболу, настільного тенісу, регбі-5, спортивного орієнтування, черліденгу та шахів.

З переліком переможців третього сезону "Пліч-о-плі" можна ознайомитися на сайті Мінспорту.

Проєкт "Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги" реалізується з метою залучення якомога більшої кількості дітей до регулярної фізичної активності, розвитку шкільного спорту та популяризації здорового способу життя.

Як повідомлялося, у першому сезоні "Пліч-о-пліч" взяли участь майже 300 тис. школярів, а в другому – близько 700 тис. У попередньому сезоні було збільшенокількість вікових і гендерних груп, а також додано два види спорту – регбі-5 і гандбол.