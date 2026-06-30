Президент Парагваю оголосив у країні національне свято після перемоги над Німеччиною на чемпіонаті світу з футболу

Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив вівторок національним святом з огляду на перемогу збірної Парагваю над збірною Німеччини на чемпіонаті світу з футболу.

"Парагвай ніколи не здається! Святковий день, хай йому грець!" – написав він у соціальній мережі X після завершення матчу.

Пізніше влада країни підтвердила, що вівторок дійсно буде оголошено національним святом на честь перемоги команди.

Західні ЗМІ зазначають, що перемога стала такою резонансною, що офіційні особи з країн Латинської Америки та США привітали Пенью. Зокрема, заступник голови Держдепартаменту США Крістофер Ландау, який провів частину дитинства в Парагваї, привітав цю країну й зазначив, що вболівав за неї.

У самому Парагваї люди святкували на вулицях у всіх містах.

Парагвай і Німеччина в понеділок зіграли внічию 1:1 в основний час, однак Парагвай переміг у серії пенальті, що дало йому змогу пройти далі й вибити Німеччину з турніру. Тепер збірна країни має зіграти з переможцем матчу Франція – Швеція.

Наразі чотириразова чемпіонка світу, збірна Німеччини, посідає 12-те місце в рейтингу збірних ФІФА. Парагвай перебуває на 34-му місці.