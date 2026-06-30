Інтерфакс-Україна
Спорт
11:14 30.06.2026

Президент Парагваю оголосив у країні національне свято після перемоги над Німеччиною на чемпіонаті світу з футболу

1 хв читати
Президент Парагваю оголосив у країні національне свято після перемоги над Німеччиною на чемпіонаті світу з футболу

Президент Парагваю Сантьяго Пенья оголосив вівторок національним святом з огляду на перемогу збірної Парагваю над збірною Німеччини на чемпіонаті світу з футболу.

"Парагвай ніколи не здається! Святковий день, хай йому грець!" – написав він у соціальній мережі X після завершення матчу.

Пізніше влада країни підтвердила, що вівторок дійсно буде оголошено національним святом на честь перемоги команди.

Західні ЗМІ зазначають, що перемога стала такою резонансною, що офіційні особи з країн Латинської Америки та США привітали Пенью. Зокрема, заступник голови Держдепартаменту США Крістофер Ландау, який провів частину дитинства в Парагваї, привітав цю країну й зазначив, що вболівав за неї.

У самому Парагваї люди святкували на вулицях у всіх містах.

Парагвай і Німеччина в понеділок зіграли внічию 1:1 в основний час, однак Парагвай переміг у серії пенальті, що дало йому змогу пройти далі й вибити Німеччину з турніру. Тепер збірна країни має зіграти з переможцем матчу Франція – Швеція.

Наразі чотириразова чемпіонка світу, збірна Німеччини, посідає 12-те місце в рейтингу збірних ФІФА. Парагвай перебуває на 34-му місці.

Теги: #пенья #футбол #парагвай #німеччина #свято

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:09 29.06.2026
Ердоган – Мерцу: Туреччина працює над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією

Ердоган – Мерцу: Туреччина працює над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією

22:56 29.06.2026
Рубіо й Вадефуль обговорили ситуацію на Близькому Сході, недопущення появи ядерної зброї в Ірану та війну РФ проти України

Рубіо й Вадефуль обговорили ситуацію на Близькому Сході, недопущення появи ядерної зброї в Ірану та війну РФ проти України

19:55 25.06.2026
Німецька ARX Robotics та українська Roboneers оголосили про створення СП ARX Industries для виготовлення НРК "Рись Pro"

Німецька ARX Robotics та українська Roboneers оголосили про створення СП ARX Industries для виготовлення НРК "Рись Pro"

15:07 24.06.2026
ЧС-2026 з футболу. Турнірне становище після другого туру. Таблиця

ЧС-2026 з футболу. Турнірне становище після другого туру. Таблиця

05:33 24.06.2026
Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини безпекову ситуацію, оборонну підтримку та євроінтеграцію України

Сибіга обговорив із главою МЗС Німеччини безпекову ситуацію, оборонну підтримку та євроінтеграцію України

02:05 24.06.2026
У Німеччині тимчасово зупиняли рух поїздів Deutsche Bahn через збій у системі зв'язку

У Німеччині тимчасово зупиняли рух поїздів Deutsche Bahn через збій у системі зв'язку

18:11 22.06.2026
Сибіга в річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР: якщо керівництво РФ шукає фашистів, хай подивиться в дзеркало

Сибіга в річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР: якщо керівництво РФ шукає фашистів, хай подивиться в дзеркало

22:58 21.06.2026
Зеленський: окрім Німеччини, Україна має потенціал для виробництва ракет для Patriot, США вперше позитивно відреагували на ліцензії

Зеленський: окрім Німеччини, Україна має потенціал для виробництва ракет для Patriot, США вперше позитивно відреагували на ліцензії

05:38 20.06.2026
Мерц: Україна не може стати членом ЄС, але може бути асоційованим членом

Мерц: Україна не може стати членом ЄС, але може бути асоційованим членом

19:30 18.06.2026
Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус

Німеччина поставить Україні тризначну кількість ракет "повітря-повітря" зі своїх власних запасів – Пісторіус

ВАЖЛИВЕ

Боксер Усик здав усі чемпіонські пояси у надважкій вазі, заявив, що залишається у спорті

"Динамо" стало володарем Кубка України з футболу

Світоліна виграла турніру WTA 1000 у Римі – 20-й турнір WTA у кар'єрі

Збірна України вперше за 19 років повертається до елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею

Ребров припинив роботу в національній збірній України з футболу – УАФ

ОСТАННЄ

Боксер Усик здав усі чемпіонські пояси у надважкій вазі, заявив, що залишається у спорті

Президент НОК закликає владу Чернівців не допустити знищення басейну в місті

В Сумах починають відновлення Палацу студентського спорту, пошкодженого внаслідок російської агресії

Україна вітає рішення FIDE щодо Росії – міністр Бідний

ФІДЕ зупинила членство Федерації шахів Росії

Мінспорту опрацьовує проєкт будівництва льодової арени в Києві

Міжнародний союз велосипедистів зняв усі обмеження з білоруських спортсменів

Міжнародна федерація фехтування скасувала всі обмеження для спортсменів з РФ та Білорусі

Петиція Гераскевича про позбавлення Бубки звання "Герой України" і накладання санкцій не набрала необхідних голосів

Мексика погодилася прийняти в себе збірну Ірану з футболу на час чемпіонату світу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА