Інтерфакс-Україна
Спорт
19:37 26.06.2026

Боксер Усик здав усі чемпіонські пояси у надважкій вазі, заявив, що залишається у спорті

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Боксер Усик здав усі чемпіонські пояси у надважкій вазі, заявив, що залишається у спорті

Чинний об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик звільнить усі титули в надважкій вазі. Про це він оголосив на своїй сторінці в Instagram.

Усик заявив, що відмовляється від усіх чемпіонських поясів – "звільнить їх для інших боксерів". Український боксер заявив, що рішення відмовитися від титулів є усвідомленим і відкриває для нього нові можливості.

"Я хочу зробити вільними усі пояси, якими сьогодні володію, щоб хлопці, які стоять в черзі за ними, боксували. Друзі, я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що у мене є last dance", сказав він у відеозверненні.

"Хочу подякувати усім організаціям, до усіх ставлюся з повагою. І хочу сказати: далі – більше. Слава Богу за все. Слава Україні!", – сказав він у відеозверненні.

Як зазначає "Суспільне.Спорт", Усик відтак звільняє три основних титули в надважкій вазі – чемпіона за версією WBC, WBA та IBF, а також звання чемпіона за версією The Ring.

Звання суперчемпіона WBA українець втримував після перемоги над Ентоні Джошуа у вересні 2021 року, коли вперше став чемпіоном світу після переходу в гевівейт.

Титул WBC Усик додав після перемоги над Тайсоном Ф'юрі, коли у травні 2024 року став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі за часів чотирьох основних титулів.

Пояс IBF також відійшов Усику після перемоги над Джошуа, проте українець звільняв його перед реваншем із Ф'юрі. Повернути титул вдалося вже в другому поєдинку з Даніелем Дюбуа, який боксер виграв нокаутом у п'ятому раунді.

Про рішення звільнити титули Усик оголосив після встановлення дедлайну для його поєдинку з обов'язковим претендентом Агітом Кабаєлом. Всесвітня боксерська рада (WBC) надала сторонам час до 30 червня для узгодження бою.

Окрім WBC, Усик також мав обов'язкових претендентів за лініями двох інших організацій: британець Мозес Ітаума мав право на бій з українцем за лінією WBA, а кубинець Френк Санчес – від IBF.

Теги: #усик #пояси #бокс

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