ЧС-2026 з футболу. Турнірне становище після другого туру. Таблиця
На двадцять третьому чемпіонаті світу з футболу, що триває в Мексиці, США та Канаді, завершилися матчі другого туру фінальної частини змагань.
У середу, 24 червня, Мундіаль-2026 переходить до вирішальної стадії групового етапу — поєдинків третього туру, які визначать перших учасників плей-оф.
Турнірну програму закриватимуть збірні з квартетів А та В.
За інформацією оргкомітету, сьогодні відбудуться такі зустрічі:
Група А: Чехія — Мексика (Мехіко) та ПАР — Республіка Корея (Монтеррей);
Група В: Швейцарія — Канада (Ванкувер) та Боснія і Герцеговина — Катар (Сіетл).
Усі матчі в межах одного квартету розпочнуться в один час задля дотримання принципу спортивної честі.
|Команда
|Очки
|Група A
|Мексика
|6
|Республіка Корея
|3
|Чехія
|1
|Південна Африка
|1
|Група B
|Канада
|4
|Швейцарія
|4
|Боснія та Герцеговина
|1
|Катар
|1
|Група C
|Бразилія
|4
|Марокко
|4
|Шотландія
|3
|Гаїті
|0
|Група D
|США
|6
|Австралія
|3
|Парагвай
|3
|Туреччина
|0
|Група E
|Німеччина
|6
|Кот-д’Івуар
|3
|Еквадор
|1
|Кюрасао
|1
|Група F
|Нідерланди
|4
|Японія
|4
|Швеція
|3
|Туніс
|0
|Група G
|Єгипет
|4
|Іран
|2
|Бельгія
|2
|Нова Зеландія
|1
|Група H
|Іспанія
|4
|Уругвай
|2
|Кабо-Верде
|2
|Саудівська Аравія
|1
|Група I
|Франція
|6
|Норвегія
|6
|Сенегал
|0
|Ірак
|0
|Група J
|Аргентина
|6
|Австрія
|3
|Алжир
|3
|Йорданія
|0
|Група K
|Колумбія
|6
|Португалія
|4
|ДР Конго
|1
|Узбекистан
|0
|Група L
|Англія
|4
|Гана
|4
|Хорватія
|3
|Панама
|0
За підсумками перших двох турів право виступати в 1/16 фіналу Мундіалю-2026 достроково гарантували собі сім національних збірних. Місця в плей-оф уже зарезервували за собою команди Мексики, США, Німеччини, Аргентини, Франції, Норвегії та Колумбії.