ЧС-2026 з футболу. Турнірне становище після другого туру. Таблиця

На двадцять третьому чемпіонаті світу з футболу, що триває в Мексиці, США та Канаді, завершилися матчі другого туру фінальної частини змагань.

У середу, 24 червня, Мундіаль-2026 переходить до вирішальної стадії групового етапу — поєдинків третього туру, які визначать перших учасників плей-оф.

Турнірну програму закриватимуть збірні з квартетів А та В.

За інформацією оргкомітету, сьогодні відбудуться такі зустрічі:

Група А: Чехія — Мексика (Мехіко) та ПАР — Республіка Корея (Монтеррей);

Група В: Швейцарія — Канада (Ванкувер) та Боснія і Герцеговина — Катар (Сіетл).

Усі матчі в межах одного квартету розпочнуться в один час задля дотримання принципу спортивної честі.

Команда Очки Група A Мексика 6 Республіка Корея 3 Чехія 1 Південна Африка 1 Група B Канада 4 Швейцарія 4 Боснія та Герцеговина 1 Катар 1 Група C Бразилія 4 Марокко 4 Шотландія 3 Гаїті 0 Група D США 6 Австралія 3 Парагвай 3 Туреччина 0 Група E Німеччина 6 Кот-д’Івуар 3 Еквадор 1 Кюрасао 1 Група F Нідерланди 4 Японія 4 Швеція 3 Туніс 0 Група G Єгипет 4 Іран 2 Бельгія 2 Нова Зеландія 1 Група H Іспанія 4 Уругвай 2 Кабо-Верде 2 Саудівська Аравія 1 Група I Франція 6 Норвегія 6 Сенегал 0 Ірак 0 Група J Аргентина 6 Австрія 3 Алжир 3 Йорданія 0 Група K Колумбія 6 Португалія 4 ДР Конго 1 Узбекистан 0 Група L Англія 4 Гана 4 Хорватія 3 Панама 0

За підсумками перших двох турів право виступати в 1/16 фіналу Мундіалю-2026 достроково гарантували собі сім національних збірних. Місця в плей-оф уже зарезервували за собою команди Мексики, США, Німеччини, Аргентини, Франції, Норвегії та Колумбії.