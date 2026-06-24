Інтерфакс-Україна
Спорт
15:07 24.06.2026

ЧС-2026 з футболу. Турнірне становище після другого туру. Таблиця

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ЧС-2026 з футболу. Турнірне становище після другого туру. Таблиця

На двадцять третьому чемпіонаті світу з футболу, що триває в Мексиці, США та Канаді, завершилися матчі другого туру фінальної частини змагань.

У середу, 24 червня, Мундіаль-2026 переходить до вирішальної стадії групового етапу — поєдинків третього туру, які визначать перших учасників плей-оф.

Турнірну програму закриватимуть збірні з квартетів А та В.

За інформацією оргкомітету, сьогодні відбудуться такі зустрічі:

Група А: Чехія — Мексика (Мехіко) та ПАР — Республіка Корея (Монтеррей);

Група В: Швейцарія — Канада (Ванкувер) та Боснія і Герцеговина — Катар (Сіетл).

Усі матчі в межах одного квартету розпочнуться в один час задля дотримання принципу спортивної честі. 

 

Команда Очки
Група A
Мексика 6
Республіка Корея 3
Чехія 1
Південна Африка 1
Група B
Канада 4
Швейцарія 4
Боснія та Герцеговина 1
Катар 1
Група C
Бразилія 4
Марокко 4
Шотландія 3
Гаїті 0
Група D
США 6
Австралія 3
Парагвай 3
Туреччина 0
Група E
Німеччина 6
Кот-д’Івуар 3
Еквадор 1
Кюрасао 1
Група F
Нідерланди 4
Японія 4
Швеція 3
Туніс 0
Група G
Єгипет 4
Іран 2
Бельгія 2
Нова Зеландія 1
Група H
Іспанія 4
Уругвай 2
Кабо-Верде 2
Саудівська Аравія 1
Група I
Франція 6
Норвегія 6
Сенегал 0
Ірак 0
Група J
Аргентина 6
Австрія 3
Алжир 3
Йорданія 0
Група K
Колумбія 6
Португалія 4
ДР Конго 1
Узбекистан 0
Група L
Англія 4
Гана 4
Хорватія 3
Панама 0

За підсумками перших двох турів право виступати в 1/16 фіналу Мундіалю-2026 достроково гарантували собі сім національних збірних. Місця в плей-оф уже зарезервували за собою команди Мексики, США, Німеччини, Аргентини, Франції, Норвегії та Колумбії.

Теги: #чс #футбол #чемпіонат

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