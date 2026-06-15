Президент НОК закликає владу Чернівців не допустити знищення басейну в місті

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт закликає місцеву владу Чернівців не засипати чашу 50-метрового басейну та не допустити знищення важливого спортивного об’єкта.

"Від початку повномасштабної війни ворог цілеспрямовано нищить і спортивні об’єкти по всій країні. Сотні арен, стадіонів, спортивних залів та басейнів уже пошкоджені або зруйновані. Саме тому особливе обурення викликають новини з Чернівців, де чашу 50-метрового басейну планують засипати заради облаштування парковки. У час, коли Україна гостро потребує спортивної інфраструктури, коли басейни є важливим місцем реабілітації наших захисників і захисниць, навчання дітей плаванню, підготовки спортсменів найвищого рівня, такі рішення є незрозумілими та неприпустимими", – написав Гутцайт в мережі Facebook.

У зв’язку з цим він закликав міського голову Романа Клічука, місцеву владу, спортивну спільноту, громадські організації та всіх небайдужих громадян звернути увагу на цю ситуацію та не допустити знищення важливого спортивного об’єкта.

"Адже Чернівецька область сьогодні є одним із регіонів України, де в такий непростий час завдяки наявним можливостям можливо зберігати і розбудовувати спортивну інфраструктуру", – дода він.