Інтерфакс-Україна
Спорт
13:55 13.06.2026

В Сумах починають відновлення Палацу студентського спорту, пошкодженого внаслідок російської агресії

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Міністерство молоді та спорту України, Сумський державний університет і Благодійний фонд "Ба.Лу" підписали тристоронній меморандум про співпрацю щодо відновлення Палацу студентського спорту СумДУ, який зазнав пошкоджень унаслідок російської агресії.

"Відкриття відновленого об’єкта планують вже у вересні цього року", – повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що відновлення спортивної інфраструктури має починатися з конкретних рішень і конкретних об’єктів. Тому метою меморандуму є консолідація зусиль для відновлення, реконструкції та забезпечення функціонування Палацу студентського спорту СумДУ.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний наголосив, що відновлення спортивної інфраструктури – це не лише про будівлі, а про майбутнє громад і країни.

"Відновлення спортивної інфраструктури в Україні має починатися з реальних проєктів. Палац студентського спорту СумДУ – саме такий приклад, з якого може вирости системна робота по всій країні. Це практика, коли держава, університет, благодійний фонд і громада разом відновлюють інфраструктуру, потрібну людям уже зараз. І це інвестиція не лише в спорт, а й у життя громади – бо там, де повертається спортивна інфраструктура, повертаються рух, молодь, студенти і саме життя", – вказав Бідний.

За словами міністра, Мінмолодьспорт розглядає цей проєкт як початок ширшої практики спільного відновлення спортивної інфраструктури в Україні – за участі держави, університетів, благодійних фондів, бізнесу та місцевих спільнот.

Меморандум визначає ролі сторін у майбутній роботі: Мінмолодьспорт забезпечує інформаційну та організаційну підтримку проєкту і сприяє залученню державної підтримки у межах компетенції, СумДУ надає технічну і проєктну документацію, визначає першочергові потреби відновлення та координує роботи на території закладу, а БФ "Ба.Лу" фінансуватиме будівельні роботи за рахунок власних коштів фонду та можливих партнерів.

Першим практичним кроком у межах цієї співпраці стане запуск будівельних робіт. Необхідний фінансовий ресурс уже залучено завдяки БФ "Ба.Лу", і вже у вівторок сторони планують затвердити дорожню карту реалізації проєкту. У фокусі – чітка послідовність будівельних рішень, строки виконання та координація всіх етапів, необхідних для того, щоб відновлений Палац студентського спорту СумДУ відкрився вже у вересні 2026 року.

Теги: #палац_спорту #мінмолодьспорт #відновлення #суми

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