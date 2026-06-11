Україна вітає рішення FIDE щодо Росії – міністр Бідний

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Для України рішення FIDE щодо Росії важливе і дуже принципове, заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Членство російської шахової федерації офіційно призупинено FIDE. Це означає, що найближчі три роки жодна російська команда чи шахіст не зможе виступати на міжнародних змаганнях із національною символікою", – написав він на сторінці у Facebook.

"Для нас це важливе і дуже принципове рішення. Бо росія роками намагається використовувати спорт і шахи як інструмент впливу, а під час війни – ще й легалізувати спортивну окупацію українських територій. Саме це Україна системно оскаржувала і саме це врешті отримало чітку відповідь", – заявив міністр.

Бідний наголосив, що кейс FIDE має стати сигналом і для інших міжнародних федерацій.

Як повідомлялось, рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) тимчасово зупинила членство Федерації шахів Росії (ФШР). Відповідно до регламенту FIDE та з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) залишаються в силі заходи, що забезпечують можливість участі гравців, які відповідають вимогам, у міжнародних шахових змаганнях на умовах, встановлених ФІДЕ.

Раніше повідомлялося, у березні 2026 року Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав Федерацію шахів РФ припинити будь-яку шахову діяльність на тимчасово окупованих територіях України – в Автономній Республіці Крим, Севастополі, а також у частинах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей.

До цього, у червні 2024 року, членство ФШР вже було тимчасово припинене терміном на два роки. Тоді Комісія з етики ФІДЕ визнала те, що Федерація шахів Росії включила до свого складу регіональні шахові клуби частково окупованих українських регіонів – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Москва оголосила про входження цих областей до складу РФ, але їхня анексія не визнана світовою спільнотою.