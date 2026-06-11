Інтерфакс-Україна
Спорт
11:49 11.06.2026

ФІДЕ зупинила членство Федерації шахів Росії

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ФІДЕ зупинила членство Федерації шахів Росії
Фото: ФІДЕ

Рада Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) тимчасово зупинила членство Федерації шахів Росії (ФШР), повідомляє пресслужба ФІДЕ.

"Рада ФІДЕ розглянула стан виконання рішення, винесеного Спортивним арбітражним судом (CAS) щодо Федерації шахів Росії. Розглянувши надану інформацію, Рада констатує, що вимоги, викладені в рішенні CAS, не були виконані у встановлений строк. Відповідно до цього та згідно зі статтею 26.10 Статуту ФІДЕ Рада ухвалила рішення про накладення санкції у вигляді тимчасового призупинення членства відповідної федерації-члена з негайним вступом у силу", – йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що відповідно до регламенту ФІДЕ та з урахуванням рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК) залишаються в силі заходи, що забезпечують можливість участі гравців, які відповідають вимогам, у міжнародних шахових змаганнях на умовах, встановлених ФІДЕ.

"Рада наголошує, що це рішення стосується федерації-члена і не є обмеженням можливостей участі окремих гравців відповідно до чинних правил та рішень ФІДЕ", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, у березні 2026 року CAS зобов’язав Федерацію шахів РФ припинити будь-яку шахову діяльність на тимчасово окупованих територіях України – в Автономній Республіці Крим, Севастополі, а також у частинах Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей.

До цього, у червні 2024 року, членство ФШР вже було тимчасово припинене терміном на два роки. Тоді Комісія з етики ФІДЕ визнала те, що Федерація шахів Росії включила до свого складу регіональні шахові клуби частково окупованих українських регіонів – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Москва оголосила про входження цих областей до складу РФ, але їхня анексія не визнана світовою спільнотою.

Теги: #призупинення #членство #фіде #рф

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