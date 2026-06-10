Мінспорту опрацьовує проєкт будівництва льодової арени в Києві

Фото: Мінспорту

Міністерство молоді та спорту України опрацьовує проєкт будівництва льодової арени в Києві на базі Олімпійського фахового коледжу імені Івана Піддубного – відокремленого структурного підрозділу Національного університету фізичного виховання і спорту України.

"Для майбутньої арени вже передано обладнання, врятоване з Херсона, яке раніше було закуплене коштом державного бюджету на суму 70 млн грн. Воно збережене, перебуває в робочому стані та може бути використане після створення відповідної інфраструктури. Наступним кроком має стати будівництво каркасного манежу. Відповідний проєкт уже розроблено, наразі він проходить експертизу, яку планують завершити до 1 серпня цього року", – йдеться у повідомленні міністерства за результатами візиту до коледжу представників Мінспорту, ДУ "Укрспортзабезпечення".

Зазначається, що запуск льодової арени дозволить відкрити в коледжі два нові відділення з зимових видів спорту – шорт-трек і фігурне катання на ковзанах.

"Такий підхід дасть можливість вдосконалити підготовку атлетів з зимових видів спорту, враховуючи, зокрема, уроки з цьогорічних зимових Олімпійських ігор", – наголосили у відомстві.

У міністерстві зазначають, що ідеться не лише про один об’єкт, а про запуск більш системного підходу до відновлення спортивної інфраструктури в Україні.

Зокрема, для цього опрацьовується механізм залучення додаткового фінансування через Sports Recovery Foundation.