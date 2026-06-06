Міжнародний союз велосипедистів зняв усі обмеження з білоруських спортсменів

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) зняв усі обмеження з білоруських спортсменів і послабив їх для російських спортсменів.

Таке рішення було прийняте на засіданні керівного комітету Міжнародного союзу велосипедистів, яке пройшло з 2 по 4 червня в Дезенцано-дель-Гарда, на півночі Італії.

"По-перше, і відповідно до рекомендації Виконавчої ради МОК від 7 травня 2026 року, Білорусь виключається зі сфери дії спеціального регламенту. Таким чином, участь білоруських національних команд та спортсменів у заходах міжнародного календаря UCI, включаючи Кубки світу UCI та Чемпіонати світу UCI, дозволяється, а всі обмеження, що стосуються протокольних питань, символіки та емблем, знімаються", – йдеться у релізі на сайті UCI.

Водночас було послаблено санкції для росіян. Так, вони звільнені від вимоги подавати заявку на отримання статусу індивідуального нейтрального спортсмена (AIN) для участі у змаганнях Міжнародного календаря UCI. Також гонщики зі статусом AIN тепер допущені до колективних змагань. Під забороною залишилась національна символіка Росії.

Рішення про обмеження для спортсменів з РФ і РБ були прийняті у лютому 2022 року у відповідь на вторгнення Росії в Україну, за підтримки уряду Білорусі.