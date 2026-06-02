Міжнародна федерація фехтування скасувала всі обмеження для спортсменів з РФ та Білорусі

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) прийняв рішення, що, починаючи з Чемпіонату світу серед ветеранів 2026 року, проведення якого заплановане з 22 по 30 липня в Гонконзі (КНР), усі обмежувальні заходи чого спортсменів з РФ та Білорусі будуть скасовані.

"Спортсмени та посадові особи, які мають білоруські або російські паспорти, зможуть брати участь у всіх індивідуальних та командних змаганнях FIE під їхніми відповідними національними абревіатурами, формами, прапорами та гімнами", – повідомляється на сайті FIE у вівторок.

У федерації наполягають, що це рішення відображає "відданість FIE фундаментальним принципам Олімпійської хартії, включаючи недискримінацію, рівне ставлення та універсальність спорту, а також цілям та принципам, викладеним у Статуті FIE".

FIE наполягає, що передумовою цього послужило рішення 14-го Олімпійського саміту, який 11 грудня 2025 року підтримав рекомендацію Виконавчого комітету Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про те, що юні спортсмени з російським або білоруським паспортом більше не повинні бути обмежені в доступі до міжнародних юнацьких змагань як з індивідуальних, так і з командних видів спорту. Також зазначається, що 7 травня 2026 року МОК оголосив, що його Виконавчий комітет більше не рекомендує жодних обмежень на участь білоруських спортсменів. "Крім того, повинні застосовуватися стандартні протоколи Міжнародної федерації або організатора міжнародних спортивних заходів щодо прапорів, гімнів, форми та інших елементів, за умови, що відповідна національна спортивна організація має добру репутацію", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Міжнародна федерація боротьби (UWW) повністю зняла санкції з РФ та Білорусі та дозволила їхнім спортсменам виступати під власними прапорами й гімнами. Також санкції зняли федерації дзюдо, самбо та водних видів спорту. Федерація фехтування, як і волейболу, раніше послабили санкції лише на юніорському рівні. Натомість World Athletics та Міжнародна федерація тенісу досі притримуються позиції і відмовляються слідувати рекомендаціям МОК щодо допуску спортсменів з РФ та Білорусі.